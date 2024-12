Thesocialpost.it - Quindicenne colpito con 12 coltellate a cuore e polmoni: fermati 4 minorenni per tentato omicidio

Leggi su Thesocialpost.it

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, quattro ragazzini tra i 15 e i 16 anni sono staticon l’accusa di. La vittima, un coetaneo di origine egiziana, è stata colpita con 12al petto che gli hanno gravemente lesionato ile i.Leggi anche: Ucciso ain pieno centroUn’aggressione senza motivoSecondo la ricostruzione della polizia, i quattrofarebbero parte di una baby gang attiva nel villaggio Coppola, nota per aggressioni ai danni di coetanei, spesso di origine straniera. Nel caso specifico, la richiesta di una sigaretta negata sarebbe stata il pretesto per scatenare la brutale violenza. La vittima, ridotta in fin di vita, è stata salvata grazie a un intervento chirurgico d’urgenza al Pineta Grande Hospital, dove è stata ricoverata con ferite gravissime.