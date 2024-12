Thesocialpost.it - Quattro operai in protesta su una gru per i salari non pagati: trattative in corso

di origini egiziane stanno manifestando da questa mattina alle 8.30 su una gru in un cantiere di via Silvio Pellico, nel pieno centro storico di Milano. Lariguarda presunti mancati pagamenti da parte del titolare dell’impresa edile, per la quale i lavoratori stanno svolgendo lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale.Leggi anche: Cassino,o travolto e ucciso mentre lavora in autostradaIl presidio e la risposta delle autoritàSul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano e agenti della polizia, oltre ad alcuni rappresentanti sindacali che stanno cercando di mediare tra le parti. Presente anche il datore di lavoro, accusato dai manifestanti di non aver regolarizzato i compensi pattuiti.Unasimbolica nel cuore della cittàLa scelta di occupare la gru in una delle zone più centrali di Milano ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali.