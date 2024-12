Ilfattoquotidiano.it - Oltre 20 morti a Gaza: i raid di Israele uccidono bambini e guardie che difendono gli aiuti umanitari

Nuoviisraeliani nella Striscia hanno causato la morte di almeno 21 persone: tra loro ci sono diversie 12palestinesi incaricate di mettere in sicurezza i camion degli. Secondo il portavoce della protezione civile, Mahmud Basal, le Idf – che giustificano l’azione spiegando di volere impedire ai militanti islamisti di Hamas di raggrupparsi – hanno preso di mira due case vicino al campo profughi di Nuseirat e aCity. Le 12uccise si trovavano invece Rafah, dove erano 7, e a Khan Yunis, dove sono in 5 ad essere morte per gli attacchi. “Quindici, tra cui almeno 6, e più di 17 feriti sono stati recuperati a seguito del bombardamento israeliano” di un edificio che ospitava sfollati vicino a Nuseirat, ha detto. I corpi di altre 6 persone uccise in un bombardamento su un appartamento aCity sono stati trasferiti in ospedale, insieme a diversi feriti, ha aggiunto Basal.