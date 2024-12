Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti tv 11 Dicembre, speciale La Corrida ma Andrea Bocelli 30 vince

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La sesta puntata de La, andata in onda ieri sera 11, ha reso omaggio a un’icona della musica italiana: Gianni Morandi, che ha festeggiato il traguardo degli 80 anni. Il conduttore Amadeus ha aperto lo show con un dolcissimo messaggio di buon compleanno, coinvolgendo il pubblico in un tributoper celebrare l’“eterno ragazzo” della canzone italiana.Una puntatade LaTra risate e performance eccentriche, i dilettanti allo sbaraglio hanno portato sul palco il loro talento, a volte più nascosto del previsto. Spicca l’esibizione del “cowboy” Giuseppe, capace di interpretare tre personaggi in uno, regalando un mix di comicità e improvvisazione che ha coinvolto il pubblico. Nonostante le difficoltà tecniche e qualche momento di distrazione, Giuseppe ha saputo mantenere alta l’energia della serata, dimostrando grande impegno.