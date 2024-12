.com - James Bay: esce il quarto album in studio “changes all the time”

All The“, il nuovodiBay, cantautore multiplatino tre volte nominato ai GRAMMY® Award, vincitore del BRIT Award.indell’artista, “All The” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, nei principali store nei formati LP e CD e, in esclusiva nello shop Universal Music, in versione LP autografato. In concomitanza all’uscita di questoBay celebra quest’anno il 10° anniversario del suo singolo di successo “Let It Go“.Con le sue undici tracce, realizzate sotto la preziosa supervisione del produttore Gabe Simon e la collaborazione di talentuosi autori come Brandon Flowers dei The Killers, Holly Humberstone, Dan Wilson dei Semisonic, Natalie Hemby dei The Highwomen e Kevin Garrett, “All The” scatta una fotografia a 360° dell’evoluzione artistica diBay, inquadrandone perfettamente le straordinarie qualità sia in quanto cantautore sia come chitarrista.