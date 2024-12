.com - Europa League, Ajax-Lazio 1-3: decidono Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro

(Adnkronos) – Labatte 3-1 l’in un match valido per la sesta giornata di, disputato alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A decidere la partita i gol dial 12?,al 52? eal 77?; di Traoré al 47 la rete dei padroni di casa. In classifica capitolini primi insieme all’Athletic Bilbao con 16 punti, olandesi fermi a quota 10. Nella settima giornata laospita la Real Sociedad, mentre l’farà visita ai lettoni del Rigas. Labatte l’con una prova autorevole che la mantiene in vetta nella classifica die ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. I biancocelesti scendono in campo senza il supporto dei propri tifosi a cui è stata vietata la presenza. La prima occasione della partita è per gli olandesi al 5?.