Quotidiano.net - Ddl lavoro approvato dal Senato: nuove sfide e vantaggi per le aziende

Il Ddldefinitivamente dal, offre "per le". Lo afferma Fabrizio Grillo, Senior Associate Employment di Hogan Lovells. "Anzitutto, il ddl, introducendo la possibilità per il datore didi considerare risolto "per volontà del lavoratore" il rapporto in caso di assenza ingiustificata oltre il periodo previsto dalla contrattazione collettiva (o, in mancanza, 15 giorni), pone rimedio a quelle situazioni nelle quali i datore di, in situazioni di presunto disinteresse del lavoratore a proseguire il rapporto di, si trovava costretto ad avviare un procedimento disciplinare, con le relative tempistiche, per poter validamente cessare (con un licenziamento disciplinare) rapporti didi fatto già abbandonati dal lavoratore".