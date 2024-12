Impresaitaliana.net - Casalnuovo, rubata auto ad un maresciallo della Polizia Municipale

La macchina deldei vigili diera parcheggiata su via Romadi Napoli. Sembrava una giornata tranquilla, alle 14 finisce di lavorare, si reca in via Roma ed ecco l’amara sorpresa: scopre che gli hanno rubato l’. Ilaveva parcheggiato la sua Fiat 500 in via Roma, all’interno del parcheggio comunale non vi era possibilità di sostare dato che a causa dei lavori di ristrutturazione del Municipio possono parcheggiare temporaneamente solo gli amministratori comunali.L’era seminuova ed ora si cercherà di individuare i malviventi. Bisogna dire che negli ultimi giorni in città si stanno registrando diversi furti, tra l’altro stando ad alcune indiscrezioni qualche mese fa ben duedel comune sarebbero state rubate.