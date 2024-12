Anteprima24.it - Biancolino: “Gara complicata, crediamo ancora al primo posto”

Tempo di lettura: 2 minuti“È l’ultima partita del girone d’andata. Andiamo ad affrontare una squadra che viene da un pareggio importante contro il Cerignola. Vogliono fare bene davanti al proprio pubblico, giocando la prima partita in casa nel proprio stadio. Sappiamo l’importanza di questa partita e sappiamo anche che bisogna fare risultato per continuare la nostra striscia positiva che è iniziata domenica scorsa”.Così Raffaelealla vigilia della sfida in esterna con il Team Altamura. “Troveremo un campo difficile – dice – I tifosi daranno il massimo per mettere la squadra in condizione di esprimersi al meglio. Anche la mia squadra farà di tutto per metterli in difficoltà e non si farà trovare impreparata”. “Questa squadra era abituata a segnare tanto, poi nelle quattro partite abbiamo creato tanto e abbiamo portato a casa quattro punti.