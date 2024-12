Metropolitanmagazine.it - Al Jazeera: “Trovata fossa comune con migliaia di corpi che forse provengano dalle prigioni politiche del regime, come quella di Sednaya”

” die resti disono stati rinvenuti stamani vicino Damasco da giornalisti della tv panaraba alche mostra immagini in diretta della scoperta nei pressi di Qutayfa, a nord-est della capitale. Sono “” ie i resti rinvenuti in unaa Qutayfa, a nord-est di Damasco. Lo ha reso noto Al, che ha mostrato in diretta le immagini del ritrovamento dei sacchi di plastica bianchi numerati contenenti i resti delle vittime. “Questivengono probabilmentedeldi– ha spiegato il giornalista dell’emittente panaraba – Questo terreno è grande circa 5mila metri quadrati“.Non è ancora chiaro infattisarà la Siria del dopo-Assad. Ma alle forze protagoniste della fulminante offensiva che nel Paese arabo ha ammainato la bandiera assadista sono presto arrivate le congratulazioni di gruppi islamisti e militanti, a prescinderedifferenti ideologie,divisioni confessionali.