Welfare territoriale | 12 milioni di euro dagli Enti Bilaterali terziario e turismo

Welfare territoriale: 1,2 milioni di euro dagli Enti Bilaterali terziario e turismo

Bergamo. GliTerritoriali dele del– organismi paritetici costituiti da Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat-Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo – hanno deliberato nuovi sussidi e contributi per un totale di 1,2di. Le risorse, destinate agli iscritti, mirano a sostenere aziende e lavoratori su diversi fronti: dal rimborso delle spese energetiche alla formazione, fino al supporto economico per le famiglie.Le misure per il 2025: un aiuto concreto su più frontiGliconfermano tre principali misure per l’anno 2025:Caro energia: 400milacomplessivi per sostenere il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas.Formazione: 300miladestinati alla formazione e all’aggiornamento professionale di dipende imprenditori (200milaper ile 100mila per il).