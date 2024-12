Isaechia.it - Uomini e Donne, un ex gieffino tra i corteggiatori di Francesca Sorrentino: ecco di chi si tratta

Dal Grande Fratello Vip aper.Basterà alla bella tronista diun ex Vippone per smaltire la rabbia contro i suoidopo le ultime puntate andate in onda in questi giorni?È di questa mattina la notizia che un ex concorrente della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini si sarebbe presentato nel parterre del Trono classico del dating show come corteggiatore di. Sidi Gianluca Costantino, 36enne modello napoletano, salito alla ribalta durante il suo percorso nella Casa del Gf Vip per la sua amicizia con Soleil Sorge. Un rapporto però che non trovò poi alcun seguito una volta spente le telecamere.L’uomo ha sceso la scalinata didurante le registrazioni di ieri pomeriggio. Le puntate andranno in onda fra qualche giorno.