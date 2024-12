Cinemaserietv.it - The Mask, Jim Carrey farebbe volentieri un sequel, ma a una condizione

Leggi su Cinemaserietv.it

Jimapre a undi The? L’attore, durante il press tour per Sonic 3, in cui interpreta il doppio ruolo dei malvagi Robotnik, dopo essere stato interpellato sulla questione, si è definito possibilista, a patto di una sceneggiatura adeguata.Ecco le sue parole, ai microfoni di Comicbook.com“Sai, è questione di trovare davvero l’idea giusta. Se qualcuno avesse l’idea giusta, immagino che si potrebbe fare. Non è davvero una questione di soldi. Scherzo spesso sui soldi. ma in realtà non si può mai sapere. Non si può essere mai troppo categorici su queste cose. Avevo detto che mi piacerebbe andare in pensione, ma credo stessi parlando più che altro di di un periodo di riposo rigenerante. Perché appena arriva una buona idea, o incontri un gruppo di persone con cui adori lavorare, le cose tendono a cambiare”.