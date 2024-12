Stellantis la crisi dell’indotto auto è solo rimandata | Nel 2025 a rischio migliaia di posti di lavoro

Leggi su Open.online

La revoca dei licenziamenti collettivi da parte di Trasnova, azienda della logistica con sede a Frosinone, sembra aver scongiurato un effetto domino delladisulle aziende. Il colosso della famiglia Agnelli-Elkann – guidato, fino a poche settimane fa, da Carlos Tavares – è alle prese con dati di vendita sempre più deludenti, che rischiano di far sentire tutto il proprio peso nonsu, ma anche su tutte quelle aziende che le gravitano attorno. A preoccupare sono soprattutto due fattori. In primo luogo, i numeri sulla produzione di veicoli in Italia, che nel 2024 raggiungerà uno dei livelli più bassi degli ultimi decenni. E poi c’è da fare i conti con gli ammortizzatori sociali in scadenza nei prossimi mesi. Nel corso del, infatti, scadrà la cassa integrazione per molti lavoratori del settore– sia disia– che rischiano dunque di rimanere senza stipendio.