Agi.it - Rai e Consulta, i nodi non si sciolgono. Nomine rinviate a gennaio

AGI - Rai e: dueche coinvolgono maggioranza e opposizione e che non saranno sciolti da qui alla fine dell'anno. Per quanto riguarda l'azienda di viale Mazzini restano le distanze tra i partiti che non sostengono l'esecutivo sulla figura di Simona Agnes, candidata dalla maggioranza alla presidenza. In Commissione vigilanza serve la maggioranza dei due terzi, i voti dei soli partiti di governo non bastano. Sono già state quattro le votazioni disertate dal centrodestra. Il presidente "anziano" per ora è Antonio Marano. "E potrebbe andare avanti sine die.", osserva un 'big' della maggioranza, facendo capire che lo stallo potrebbe continuare ancora. Il tentativo in atto è quello di fare breccia nel Movimento 5 stelle, in ballo c'è il dossier delle, ma i pentastellati hanno più volte ribadito di non voler aprire su Agnes.