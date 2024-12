Liberoquotidiano.it - "Misuravi il livello con la lingua?". Littizzetto furiosa, come umilia Tavares

Lei, torinese figlia di operaio Fiat, ha la voce rotta, commossa. Lucianaè quasi sul punto di piangere ma per fortuna la sua “letterina” a Carlos, ex ad di Stellantis, è appena conclusa. C'è poco da ridere, stavolta. La letterina della storica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove strappa un sorriso solo per l'incipit: «Caro, Carlos caro, quanto mai caro visto il tuo stipendio. Valvassore dello spinterogeno, ciambellano del freno a mano e gran duca ruotino di scorta. Ex ad di Stellantis e della buonanima di FCA. Immagino futuro ad di CLCZO». Poi passa in rassegna i fallimenti della gestione del supermanager portoghese («Ti hanno mandato via,Madonia a Ballando con le stelle. Per te si prospetta un Natale di stenti, ti daranno forse 36 milioni e mezzo di buonuscita.