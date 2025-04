Spettacolo.periodicodaily.com - “C come Coltrane”: suoni, parole e immagini per celebrare il jazz a PARCO Milano il 30 aprile

Il Polillo ARt COntainer diospita, in occasione dell’InternationalDay, un omaggio all’album capolavoro di Johnnell’ambito della rassegna Alfabeto di: insieme a Dimitri Grechi Espinoza si esibiranno Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Aziz Señol Filiz (flauto ney) e Davide Ferrari (voce narrante).Un tributo multimediale a Johnper l’InternationalDayMercoledì 302025, in occasione dell’InternationalDay, il(Polillo ARt COntainer) ospita un evento speciale: “C– A Love Supreme, an unusual story”, un viaggio sonoro e visivo che omaggia il genio musicale e spirituale di John, una delle figure più rivoluzionarie della storia del.L’iniziativa si inserisce nella seconda edizione di “Alfabeto di”, rassegna curata da Antonio Ribatti e Roberto Polillo, dedicata alle culture del mondo e ai protagonisti artistici del Novecento.