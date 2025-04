Stan Wawrinka torna sul caso Sinner Si è perso di credibilità tutto si riduce ad avere un avvocato bravo

Stan Wawrinka ci va ancora giù duro. Il tennista svizzero era stato tra i più critici dopo la pubblicazione delle due positività al Clostebol di Jannik Sinner. La gestione della vicenda legata al n.1 del mondo e l'iter processuale sono stati fortemente criticati dal tennista svizzero che, come anche altri, ha puntato il dito sulla disparità di trattamento e anche sulla comunicazione.Ne ha parlato il rossocrociato in un'intervista concessa a Frédéric Verdier di Eurosport Francia a margine del Masters1000 di Montecarlo. I temi trattati sono stati diversi, legati soprattutto alla sua lunghissima carriera, ma si è battuto il tasto anche sull'argomento citato."Cosa c'è di sbagliato nel caso Sinner? Mah, il modo in cui è stato gestito, la comunicazione. Il fatto che non si sia saputo qualcosa fin dall'inizio.

Jannik Sinner, l'affondo di Stan Wawrinka: "Fa male al tennis" - Fresco 40enne, Stan Wawrinka è tornato a parlare del caso Sinner. Nei mesi scorsi, lo svizzero aveva attacco con forza il numero uno al mondo per via della vicenda doping e del patteggiamento concordato con la Wada. "Cosa c'è di sbagliato nel caso Sinner? Mah, il modo in cui è stato gestito, la comunicazione. Il fatto che non si sia saputo qualcosa fin dall'inizio. In questo modo si toglie credibilità a quello che succede - ha spiegato a Eurosport -.

