Incidente in A11 muore a 29 anni nello scontro tra auto e moto

Firenze, 26 aprile 2025 – Tragedia in A11, dove un motociclista di 29 anni di origine straniera ha perso la vita nello scontro con un'auto. E' successo intorno alle 20,30 di oggi, sabato 26 aprile. Ancora da chiarire la dinamica: i due mezzi viaggiavano entrambi in direzione di Firenze. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'area di servizio dopo lo svincolo di Firenze Nord e l'allacciamento con l'A11. In base ad una primissima ipotesi, il 29enne dovrebbe aver tamponato l'auto. Che si trattasse di qualcosa di serio lo si è capito subito. Immediato l'intervento del 118, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Con loro anche il personale di autostrade. Tempestivi i soccorsi, ma per il ragazzo di 29 anni che viaggiava in sella alla sua moto non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo.

