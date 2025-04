Questi miei pensieri – Omaggio teatrale a Mia Martini dall’8 all’11 Maggio 2025 al Teatrosophia

Martini, “Questi miei pensieri”, è un OMaggio sia a colei che è stata definita la più grande interprete contemporanea di musica leggera sia al pubblico, il quale conosce relativamente poco della sua vita artistica e personale, come pure è ignaro di molti suoi brani pubblicati, ma quasi completamente sconosciuti.Un tributo alla voce, alla musica e all’anima di Mimì: Ecco “Questi miei pensieri”Dal 8 all’11 Maggio 2025, al Teatro Sophìa di Roma, va in scena “Questi miei pensieri – Tributo a Mimì”, un progetto di teatro-canzone firmato da Mauro Toscanelli e dedicato alla straordinaria figura di Mia Martini, artista amatissima e spesso incompresa, considerata una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana.Non si tratta di una semplice esibizione musicale, né tantomeno di una tribute band: lo spettacolo è un vero e proprio racconto in musica e parole, che si propone di restituire voce, profondità e autenticità a una figura artistica che ha incarnato la musica con rara intensità emotiva e culturale. Spettacolo.periodicodaily.com - “Questi miei pensieri” – Omaggio teatrale a Mia Martini dall’8 all’11 Maggio 2025 al Teatrosophia Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Questo tributo a Mia, “”, è unsia a colei che è stata definita la più grande interprete contemporanea di musica leggera sia al pubblico, il quale conosce relativamente poco della sua vita artistica e personale, come pure è ignaro di molti suoi brani pubblicati, ma quasi completamente sconosciuti.Un tributo alla voce, alla musica e all’anima di Mimì: Ecco “”Dal 8, al Teatro Sophìa di Roma, va in scena “– Tributo a Mimì”, un progetto di teatro-canzone firmato da Mauro Toscanelli e dedicato alla straordinaria figura di Mia, artista amatissima e spesso incompresa, considerata una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana.Non si tratta di una semplice esibizione musicale, né tantomeno di una tribute band: lo spettacolo è un vero e proprio racconto in musica e parole, che si propone di restituire voce, profondità e autenticità a una figura artistica che ha incarnato la musica con rara intensità emotiva e culturale.

Ne parlano su altre fonti

Al Teatro Tor Bella Monaca Cinzia Leone il 9 marzo con lo spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” - “Mamma sei sempre nei miei pensieri….spostati!” scritto da Cinzia Leone e Fabio Mureddu produzione Maximo Event di Nicolò Innocenzi Domenica 9 marzo 2025, ore 21.00 Teatro Tor Bella Monaca – Roma Il prossimo 9 marzo 2025, il Teatro Tor Bella Monaca di Roma (Via Bruno Cirino 5) ospiterà uno spettacolo esilarante che unisce comicità, riflessione e un’analisi ironica del legame madre-figlia: Mamma, sei sempre nei miei pensieri…. 🔗romadailynews.it

A Latina Cinzia Leone in “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” - Un appuntamento da non perdere quello in programma al Teatro Moderno di Latina domenica 16 marzo che ospiterà un’attrice, comica e autrice amatissima dal pubblico: Cinzia Leone. Andrà in scena lo spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” un testo esilarante scritto dalla... 🔗latinatoday.it

Vasco Rossi: “Al potere c’è l’ignoranza. I pensieri ci fanno soffrire, ma io porto gioia con i miei concerti” - A La Stampa Vasco Rossi ha raccontato come si sta preparando al nuovo tour. Il celebre artista avrebbe una canzone "nel cassetto" ma non sa se la farà conoscere ai fan, ha spiegato. Poi sull'attualità: "Un'epoca di cambiamenti e di turbamenti, di guerre e di valori rovesciati. Viviamo davvero un periodo molto buio", le parole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

“Questi miei pensieri” – Omaggio teatrale a Mia Martini dall’8 all’11 Maggio 2025 al Teatrosophia; Cesare Costa SCRITTORE; MotoGP, Pecco Bagnaia rende omaggio a Luca Salvadori: Luca mancherà a tutti perché persone come lui sono essenziali nel nostro mondo; Valentina Bonsignori, abiti e parole. ‘Scrivere è libertà’. 🔗Approfondimenti da altre fonti