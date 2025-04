De Gea Juve c’è la svolta arriva l’annuncio

Juventus. I bianconeri non sembrano essere pienamente convinti da Di Gregorio e starebbero ragionando sullo spagnolo. De Gea-Juve: c'è la svolta, arriva l'annuncio (Ansa) – calciomercato.it Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Calciomercato.it - De Gea-Juve: c'è la svolta, arriva l'annuncio Leggi su Calciomercato.it Nei giorni scorsi si era parlato tanto della possibilità di un trasferimento del portiere in bianconero. Su questo ci sono delle novità importanti. David de Gea in Serie A è ritornato ai livelli che tutti noi conosciamo. Dopo anni difficili anche per questioni di infortuni, l'estremo difensore è riuscito finalmente a ritrovarsi. Una esperienza con la Fiorentina che gli sta consentendo di ritornare a certi livelli tanto che molte big hanno messo gli occhi su di lui anche in ottica futura. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile ritorno al Manchester United al posto di Onana o alla Juventus.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Gea Juve, chi tra Di Gregorio e Perin gli farebbe spazio? La scelta ricade su di lui per una ragione “filosofica”: la notizia! - di Redazione JuventusNews24De Gea Juve, uno tra Di Gregorio e Perin potrebbe lasciargli spazio: al momento c’è un profilo più vicino all’addio Paolo Paganini è intervenuto a Radio Firenze Viola per delineare le strategie di mercato Juve alla Fiorentina, nella cui rosa ci sono due giocatori interessanti: Pietro Comuzzo e David De Gea. Di seguito, proponiamo le sue dichiarazioni sulla possibilità che lo spagnolo approdi alla Juventus. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Sabatini rivela: «Le voci che sono venute fuori sono tutte vere. Da De Gea a Comuzzo passando per Tonali e Osimhen: ecco i piani di Giuntoli» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Sabatini rivela sulle possibili mosse dei bianconeri in vista dell’estate: tutte le parole Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva svelando i piani dei bianconeri. PAROLE – «La Juventus il mercato l’ha già impostato perché le voci che son venute fuori son tutte vere. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve: Comuzzo come opzione per Fagioli, De Gea può sostituire quel portiere e occhio al futuro di Tudor: la decisione sembra essere stata presa! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, le strategie bianconere sono legate a doppio filo con quelle della Fiorentina. E occhio al futuro di Tudor: le ultimissime Paolo Paganini è intervenuto a Radio Firenze Viola per delineare le strategie di mercato Juve alla Fiorentina, nella cui rosa ci sono due giocatori interessanti: Pietro Comuzzo e David De Gea. OPZIONE COMUZZO PER LA JUVE – «Il Napoli era in forte pressing su Comuzzo, cioè sembrava quasi tutto fatto. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

