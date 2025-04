Djokovic frase che sa di addio Tornerò a Madrid ma non so se da giocatore…

A Djokovic chiedono un consiglio su come conquistare una donna sconosciuta: suggerisce una sola frase - A Monte Carlo, dove esordirà sulla terra battuta quest'anno, Novak Djokovic ha concesso un'intervista scherzosa in cui ha risposto alla domanda sul modo migliore di approcciare una donna sconosciuta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Perdi Sinner e trovi Djokovic". Dopo la squalifica, la frase che scatena il caos - Segnali di ripresa importanti per Novak Djokovic in vista del torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 più importanti dell'anno. Il serbo ha recuperato bene, dopo l'infortunio che lo costrinse a ritirarsi al termine del primo set della semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev. Nole ha guarito i problemi alla gamba sinistra e si è ripresentato in campo all'ATP500 di Doha, dove ha però perso all'esordio con Matteo Berrettini. 🔗liberoquotidiano.it

Conte ha capito perfettamente l’ambiente, la frase sul tifoso del Napoli che sa essere cattivo è eduardiana - Conte ha capito perfettamente l’ambiente, la frase sul tifoso del Napoli che sa essere cattivo è eduardiana Pubblichiamo un estratto dell’ampio ritratto di Antonio Conte (“Conte è Doctor House”) scritto da Massimiliano Gallo per il Corriere dello Sport. I giornalisti non lo amano, a giudicare dai commenti che abbiamo letto e ascoltato dopo le sue ultime esternazioni. A noi sembra surreale discutere se quello di Napoli sia un miracolo oppure no. 🔗ilnapolista.it

Djokovic e quella frase che sa di addio: "Tornerò a Madrid, ma non so se da giocatore" - Il fenomeno serbo parla dopo la sconfitta a Madrid contro Arnaldi: "Spero di no, ma potrebbe essere stata la mia ultima partita qui" ... 🔗gazzetta.it

Djokovic, l'amarezza della sconfitta e una frase che sa di addio: «Non so se tornerò a Madrid come giocatore» - Dopo la sconfitta a Masters 1000 di Madrid contro Arnaldi («Un giocatore migliore di me, oggi), il quasi 38enne si sfoga: «È una sensazione nuova rispetto a quelle provate in oltre 20 anni da tennista ... 🔗msn.com

Novak Djokovic non esclude l’addio dopo la sconfitta con Matteo Arnaldi - Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente". 🔗msn.com