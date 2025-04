A Cervia il cielo si colora di aquiloni

aquiloni a tempo con quei fili che poi riescono a creare una coreografia spinta dal vento e dalla fantasia di chi li muove. Ecco lo spettacolo messo in scena all'aperto da Artevento, il più longevo festival internazionale dell'aquilone al mondo. Dal 1981 ogni anno, a ogni primavera, gli artisti del vento si ritrovano sulla spiaggia di Pinarella di Cervia in Romagna per colorare il cielo con le proprie creazioni. Artisti in arrivo da 50 paesi nel mondo riuniti sotto l'ideale bandiera della pace universale. Il pensiero di tutti però vola verso Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Con la testa all'insù lo sguardo si perde tra fantasia e pensieri ai quali gli aquiloni sembrano dare forma. Tgcom24.mediaset.it - A Cervia il cielo si colora di aquiloni Leggi su Tgcom24.mediaset.it Muovono glia tempo con quei fili che poi riescono a creare una coreografia spinta dal vento e dalla fantasia di chi li muove. Ecco lo spettacolo messo in scena all'aperto da Artevento, il più longevo festival internazionale dell'aquilone al mondo. Dal 1981 ogni anno, a ogni primavera, gli artisti del vento si ritrovano sulla spiaggia di Pinarella diin Romagna perre ilcon le proprie creazioni. Artisti in arrivo da 50 paesi nel mondo riuniti sotto l'ideale bandiera della pace universale. Il pensiero di tutti però vola verso Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Con la testa all'insù lo sguardo si perde tra fantasia e pensieri ai quali glisembrano dare forma.

