Stankovic un rientro importante Futuro in bilico con il Venezia

Venezia e di conseguenza torna a sorridere anche l’Inter. Filip Stankovic, infortunato da inizio febbraio, è tornato nella lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la partita contro il Milan. RITORNO – Ultime cinque giornate di Serie A e l’Inter oltre a guardare al Napoli, butto un occhio anche in casa del Venezia dove gioca Filip Stankovic. Il portiere classe 2002, di proprietà dell’Inter, nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo Taliercio. Nel pomeriggio di oggi però, è arrivato l’ok dello staff medico e Di Francesco lo ha inserito nella lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Milan allo stadio Penzo. Il figlio d’arte è in prestito al Venezia, con il suo Futuro ancora da scrivere. Stankovic è in laguna in prestito con diritto di riscatto, ma un’eventuale salvezza del Venezia in extremis trasformerebbe il diritto in obbligo di riscatto. Inter-news.it - Stankovic, un rientro importante! Futuro in bilico con il Venezia Leggi su Inter-news.it Sorride ile di conseguenza torna a sorridere anche l’Inter. Filip, infortunato da inizio febbraio, è tornato nella lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la partita contro il Milan. RITORNO – Ultime cinque giornate di Serie A e l’Inter oltre a guardare al Napoli, butto un occhio anche in casa deldove gioca Filip. Il portiere classe 2002, di proprietà dell’Inter, nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo Taliercio. Nel pomeriggio di oggi però, è arrivato l’ok dello staff medico e Di Francesco lo ha inserito nella lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Milan allo stadio Penzo. Il figlio d’arte è in prestito al, con il suoancora da scrivere.è in laguna in prestito con diritto di riscatto, ma un’eventuale salvezza delin extremis trasformerebbe il diritto in obbligo di riscatto.

Su altri siti se ne discute

Cagliari Juve, si scalda il clima: previsto allenamento a porte aperte per i sardi! Il report della seduta odierna: c’è un’importante rientro - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, si scalda il clima in vista della prossima sfida dei bianconeri: il report della seduta odierna Il Cagliari continua a preparare la sfida contro la Juve: il report dell’allenamento con il rientro di Gaetano dall’infortunio. COMUNICATO – «Nuova seduta al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Davide Nicola, prosegue senza soste la marcia verso la gara contro la Juventus. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen al lavoro verso il Giugliano, il report della seduta odierna: ecco Adzic e c’è un importante rientro – GALLERY - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen al lavoro verso il Giugliano: la GALLERY della seduta odierna con un importante rientro L’allenamento della Juventus Next Gen di giovedì 20 febbraio 2025: all’Allianz Training Center di Vinovo va avanti la preparazione dei bianconeri allenati da Massimo Brambilla verso la gara casalinga contro il Giugliano in programma sabato 22 alle 17:30. Si rivede nel gruppo anche Tommaso Mancini, rientrato dall’infortunio, oltre a Adzic, talento classe 2006 in Serie C. 🔗juventusnews24.com

Il centrocampista pronto a riprendere le chiavi del gioco biancoverde dopo l’infortunio muscolare: "Ora sto abbastanze bene». Un rientro importante. Castelfidardo, Baldini scalpita: "Pronto per Notaresco» - All’andata, contro il Notaresco, ha lasciato il segno con il gol che è valso il raddoppio, prezioso per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Domenica di prezioso per il Castelfidardo sarà il suo ritorno in campo dopo essere stato costretto nell’ultima giornata a guardare la partita in panchina. Matteo Baldini scalpita per tornare a guidare il centrocampo fidardense dopo aver messo alle spalle il guaio muscolare patito dopo il match contro l’Atletico Ascoli. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Inter, Aleksandar Stankovic rimane al Lucerna?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Inter crede in Aleksandar Stankovic ma non ha fretta: c'è un'idea in vista della prossima stagione - Il futuro di Aleksandar Stankovic potrebbe replicare il copione di questa stagione. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it infatti la volontà del calciatore, o meglio, il suo sogno, ... 🔗msn.com

Filip Stankovic accelera per il rientro in campo. Di Francesco fa il punto e aggiorna: "Ecco quando potrebbe tornare" - Filip Stankovic può tornare a calcare un campo da calcio prima del termine della stagione. Ad aumentare le speranze sul rientro a disposizione del portiere di proprietà dell'Inter ci pensa ... 🔗msn.com

Stankovic Inter, il ds del Lucerna svela: «Sviluppo incredibile. Futuro? Vorremmo…» - Aleksandar Stankovic sta sorprendendo tutti col Lucerna, ecco cosa svela il ds del club szissero, novità sul futuro del giocatore Remo Meyer, vale a dire il direttore sportivo del Lucerna ... 🔗informazione.it