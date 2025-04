Estate anticipata Ma c è ancora da soffrire le date della svolta

Una domenica 27 aprile caratterizzata da instabilità e pioggia in molte regioni, ma in arrivo c'è un'Estate fuori stagione. Le previsioni meteo degli esperti de IlMeteo.it riportano nuvole e precipitazioni sul Nordovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio possibili temporali - anche brevi - su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Campania. Lunedì 28 aprile sarà ancora "nel segno dell'instabilità a causa del passaggio di un insidioso fronte temporalesco", spiegano i meteorologi, in particolare al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Ma da martedì 29 aprile "ci sarà una svolta" grazie all'espansione dell'anticiclone africano. Avremo una sorta di "anticipo d'Estate", spiegano gli esperti, che durerà almeno fino al Ponte del Primo Maggio con prevalenza di sole e assenza di precipitazioni. In salita le temperature con picchi attesi, con l'avanzare dell'anticiclone, fino a 27-28 gradi al Centro Nord.

