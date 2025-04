Merola Juve Ritorni chief Scouting Claudio Vigorelli elogia l’attaccante della Primavera bianconera È un grande prospetto Sta seguendo il percorso che vogliamo noi

Merola Juve, l'attaccante della Primavera bianconera è stato elogiato da Ritorni: le sue parole fanno ben sperare per il futuroIntervistato dai microfoni di Sportitalia, Andrea Ritorni ha parlato sia di Stefano Merola della Juventus Primavera che di Tommaso della Mora dell'Inter. Ecco cos'ha detto il chief Scouting della VigoGlobalSport Service di Claudio Vigorelli.PAROLE – «Sono altri due grandi prospetti. Ne nomini due dei più brillanti, ma te ne potrei dire tanti altri che stanno seguendo il percorso che vogliamo noi, con testa bassa ed umiltà sommati al talento».

