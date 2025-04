Kolo Muani Juve il suo futuro è sempre più lontano dalla Vecchia Signora quel cambiamento di condizione difficilmente tramuterà Lo scenario

Kolo Muani Juve, il suo futuro è sempre più lontano dalla Vecchia Signora: l’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbiGianni Balzarini “allontana” sempre di più Randal Kolo Muani dalla Juve. L’avventura dell’attaccante francese coi colori bianconeri è destinata a finire al termine di quest’annata, come viene evidenziato da queste parole pronunciate sul proprio canale You Tube.PAROLE – «Siete perfettamente a conoscenza che ci sarà un nuovo attacco della Juventus. Su Kolo Muani conoscete già qual è l’orientamento: è difficile che rimanga e che la condizione del suo prestito secco possa cambiare in prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto». .com Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il suo futuro è sempre più lontano dalla Vecchia Signora: quel cambiamento di condizione difficilmente tramuterà! Lo scenario Leggi su Juventusnews24.com , il suopiù: l’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbiGianni Balzarini “allontana”di più Randal. L’avventura dell’attaccante francese coi colori bianconeri è destinata a finire al termine di quest’annata, come viene evidenziato da queste parole pronunciate sul proprio canale You Tube.PAROLE – «Siete perfettamente a conoscenza che ci sarà un nuovo attacco dellantus. Suconoscete già qual è l’orientamento: è difficile che rimanga e che ladel suo prestito secco possa cambiare in prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto». .com

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

Mazzata Juve: prendono Kolo Muani, doccia gelata per Giuntoli - La Juve rischia di vedere seriamente sfumare i suoi piani di trattenere Kolo Muani: voci dall’Italia e dall’estero indicano un addio quasi certo a fine stagione. All’inizio sembrava una possibilità remota, poi una voce, e in un attimo è però arrivata un’ennesima indicazione. Il futuro in bianconero di Kolo Muani, che pareva praticamente scontato fino a poche settimane fa, adesso si trova in discussione. 🔗tvplay.it

Padovano non ha dubbi: «Vlahovic non ha dimostrato di essere da Juve. Kolo Muani più adatto sotto quell’aspetto per Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24Padovano non ha dubbi sul dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve: ecco cosa ne pensa l’ex attaccante dei bianconeri Michele Padovano, a Tmw Radio, ha parlato così del dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve. Ecco cosa ne pensa l’ex attaccante del club bianconero. LE PAROLE – «Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l’attaccante del futuro della Juve. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani torna al Psg? Le ultime novità sul suo futuro - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Randal Kolo Muani. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Sapete che ci sarà un nuovo attacco della Juventus. 🔗tuttojuve.com

Marinozzi: “Mi aspettavo qualcosa in più da Kolo Munai. Sul suo riscatto…” - Andrea Marinozzi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Randal Kolo Muani. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Riscatteresti Kolo Muani? È sempre ... 🔗tuttojuve.com