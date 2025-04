Amici 24 scoppia una furiosa lite tra la Celentano ed Emanuel

Amici 24: la rivelazione che ha sorpreso tutti, tra Jacopo Sol e Francesca scoppia la scintilla - Non sappiamo voi, ma noi ci siamo chiesti per giorni se fosse solo una voce messa in giro sui social o se dietro quel silenzio un po’ imbarazzato ci fosse qualcosa di più. L’abbiamo capito con l’inizio del serale di Amici 24, quando ogni sguardo e ogni gesto acquisiscono un’intensità diversa. È successo tutto pochi […] L'articolo Amici 24: la rivelazione che ha sorpreso tutti, tra Jacopo Sol e Francesca scoppia la scintilla è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

“Mi sono comportato male, sono io la me**a”: Luk3 disperato scoppia in lacrime e chiede scusa ad Alessia. Ecco cos’è successo ad “Amici 24” - In amore si sa, non sempre le cose vanno come vorremmo. Accade a tutte le e età e anche dentro la scuola di “Amici di Maria De Filippi“. Il giovane cantautore Luk3, uno dei più apprezzati dell’edizione di quest’anno, dopo la rottura con la ballerina Alessia, si è avvicinato all’altra ballerina Raffaella. Ma l’ex fidanzata ha puntato il dito contro il cantante: “Ci eravamo lasciati due giorni prima. 🔗ilfattoquotidiano.it

Amici 24, Luk3 scoppia a piangere e si scusa con Alessia: "Il cattivo sono sempre stato io" - Durante il daytime del 21 febbraio, Luk3 ha avuto un momento di debolezza nei riguardi di Alessia tanto è vero che il giovane allievo della Cuccarini scoppia a piangere. L'attuale stagione di Amici 24 sta assumendo sempre di più i contorni di una soap-opera. Non solo colpi di scena e liti tra prof. e allievi, ma anche lacrime e scambi di battute feroci. Nel corso del daytime del 21 febbraio, l'attenzione è stata catturata dalle lacrime di Luk3 dopo un confronto con Alessia. 🔗movieplayer.it

Amici 24, scoppia una furiosa lite tra la Celentano ed Emanuel - Scoppia una furiosa lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo durante la sesta puntata del Serale di Amici 24 ... 🔗novella2000.it

Amici 24, Anna Pettinelli si addormenta mentre parla Malgioglio: lui sbotta furioso in diretta! - Tensione ad Amici 24: la Pettinelli finge di dormire mentre parla Malgioglio. Scoppia il caos dopo la vittoria di Alessia nella prima sfida. 🔗mondotv24.it

Antonia vincitrice di Amici 24? Vince tutte le sfide: favorita dei giudici?/ Polemica tra il pubblico - Antonia favorita ad Amici 24? Dopo le vittorie al Serale scoppia la polemica: il pubblico accusa i giudici e si scaglia contro le dinamiche. 🔗ilsussidiario.net