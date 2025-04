Trapani 14enne morto dopo caduta da tetto casolare grave l’amico

Trapani), dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un casolare abbandonato. Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri, è rimasto gravemente ferito: ricoverato in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla tragedia, i due . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Tragedia oggi a Mazara del Vallo (), dove un ragazzo di 14 anni èessere caduto daldi unabbandonato. Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri, è rimastomente ferito: ricoverato in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla tragedia, i due .

E' morto Mattia Ahmet, figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi: era stato colpito con cinque coltellate a Istanbul - Mattia Ahmet Minguzzi , il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Akincilar , è morto a Istanbul , dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva il 24 gennaio in seguito ad un accoltellamento subito in un mercato di strada. Lo riportano i media locali. Il ragazzo era stato colpito con cinque coltellate , come documentato in un video, da un altro adolescente. 🔗feedpress.me

Napoli, i funerali di Diego De Vivo: folla, cori e maglie del Napoli per il 14enne morto durante l'allenamento - Folla, commozione e lacrime per i funerali di Diego De Vivo, il 14enne morto mercoledì scorso mentre si allenava con la sua scuola calcio, la Cantera Napoli. Nella giornata di ieri era stata... 🔗ilmattino.it

Napoli, i funerali di Diego De Vivo: folla e maglia da calcio per il 14enne morto durante l'allenamento - Folla, commozione e lacrime per i funerali di Diego De Vivo, il 14enne morto mercoledì scorso mentre si allenava con la sua scuola calcio, la Cantera Napoli. Nella giornata di ieri era... 🔗ilmattino.it

