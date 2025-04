Caso Garlasco è ancora svolta nelle indagini convocata la madre di Andrea Sempio

indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la ragazza trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Dopo la recente iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, gli investigatori compiono un nuovo passo: la convocazione della madre, Daniela Ferrari, che verrà ascoltata come persona informata sui fatti.L’audizione è fissata per domani mattina, alle ore 10, nella caserma di via Moscova a Milano. Un colloquio delicato, che mira a chiarire alcuni aspetti cruciali della mattina del delitto. Gli inquirenti intendono soffermarsi in particolare sugli orari e sui movimenti del giovane, cercando riscontri a supporto o a smentita della sua ricostruzione.Un elemento ritenuto di interesse investigativo è lo scontrino del parcheggio di Vigevano, che Andrea Sempio aveva conservato fin dai giorni successivi al delitto. Thesocialpost.it - Caso Garlasco, è ancora svolta nelle indagini: convocata la madre di Andrea Sempio Leggi su Thesocialpost.it Proseguono lesull’omicidio di Chiara Poggi, la ragazza trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a. Dopo la recente iscrizione nel registro degli indagati di, gli investigatori compiono un nuovo passo: la convocazione della, Daniela Ferrari, che verrà ascoltata come persona informata sui fatti.L’audizione è fissata per domani mattina, alle ore 10, nella caserma di via Moscova a Milano. Un colloquio delicato, che mira a chiarire alcuni aspetti cruciali della mattina del delitto. Gli inquirenti intendono soffermarsi in particolare sugli orari e sui movimenti del giovane, cercando riscontri a supporto o a smentita della sua ricostruzione.Un elemento ritenuto di interesse investigativo è lo scontrino del parcheggio di Vigevano, cheaveva conservato fin dai giorni successivi al delitto.

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗thesocialpost.it

Delitto di Garlasco, già nel 2020 i carabinieri provarono a riaprire il caso. L’ipotesi: non un assassino solo, ma due - Garlasco (Pavia), 13 marzo 2025 – Sul delitto di Chiara Poggi non è stata solo la difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva nel 2015, a provare a riaprire il caso. Anche i carabinieri di Milano avevano fatto un tentativo. Risale al 2020. Allora i militari hanno inviato alla Procura di Pavia, competente per l’omicidio di Garlasco, un'informativa dettagliata per chiedere ulteriori approfondimenti fornendo un elenco dettagliato di presunte lacune per un omicidio in cui "bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo". 🔗ilgiorno.it

Garlasco, il Dna di Andrea Sempio riapre il caso: cosa è cambiato davvero rispetto alle precedenti indagini e cosa si può scoprire dal materiale genetico - Ora al centro dell’attenzione c’è lui: Andrea Sempio. Era amico di Matteo, il fratello minore di Chiara Poggi, all’epoca del cosiddetto delitto di Garlasco. Domattina Andrea si dovrà sottoporre al prelievo per la verifica del Dna, intanto fa sapere tramite il suo avvocato – che lo accompagnerà a effettuare il test – che “sta male”. Oggi Sempio compie 37 anni: ne aveva 19 quando, nell’agosto del 2007, venne uccisa Chiara Poggi. 🔗lanotiziagiornale.it

