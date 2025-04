Mazara del Vallo due ragazzini precipitano da un tetto di un casolare uno è morto l’amico è gravissimo

Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo.I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime.Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano i due ragazzini stavano giocando sul tetto di un ex stabilimento vitivinicolo, quando all'improvviso il tetto è crollato. Il 14enne è morto sul colpo e mentre l'altro è grave, sono stati gli amici a dare l'allarme.Notizia in aggiornamento Quotidiano.net - Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto di un casolare: uno è morto, l’amico è gravissimo Leggi su Quotidiano.net Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia adel, duesono precipitati daldi unabbandonato: un 14enne èmentre l'amico di 13 anni è.I duesono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime.Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano i duestavano giocando suldi un ex stabilimento vitivinicolo, quando all'improvviso ilè crollato. Il 14enne èsul colpo e mentre l'altro è grave, sono stati gli amici a dare l'allarme.Notizia in aggiornamento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto: uno è morto, l’amico è gravissimo - Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia a Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo. I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime. 🔗quotidiano.net

Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l’altro - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo sul lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due ragazzini, di 14 anni, è deceduto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Articolo in aggiornamento L'articolo Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l’altro proviene da Open. 🔗open.online

Scolaresche intossicate: in due giorni oltre 70 studenti coinvolti tra Capaccio e Vallo di Diano - Dopo il caso dei 70 studenti di Recanati rimasti intossicati ieri, probabilmente dopo una cena a Capaccio Paestum, altri 30 studenti questa mattina hanno avuto disturbi dopo aver mangiato in un... 🔗ilmattino.it

Se ne parla anche su altri siti

Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l'altro; Due ragazzini volano da un tetto a Mazara del Vallo, uno morto l’altro gravissimo; Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto: uno è morto, l’amico è gravissimo; Tragedia a Mazara: due ragazzini sono caduti dal tetto di uno stabilimento, uno è morto, l'altro è grave. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mazara del Vallo: un ragazzo di 14 anni muore cadendo dal tetto di un casolare - Sarebbero entrati in un ex stabilimento vinicolo, nel pomeriggio, nonostante vi fossero cartelli di divieto e una recinzione. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri, Polizia di Stato e ... 🔗msn.com

Mazara del Vallo (Trapani), ragazzini cadono da tetto casolare: muore 14enne, gravissimo un 13enne - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei ... 🔗msn.com

Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto: uno è morto, l’amico è gravissimo - La vittima ha 14 anni, il compagno trasportato in ospedale è un 13enne. I due sono caduti da un’altezza di 20 metri ... 🔗quotidiano.net