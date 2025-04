De Zerbi ricorda Papa Francesco Sensibile ai poveri e gli emarginati insieme alla squadra abbiamo lasciato una corona di fiori

Zerbi, tecnico dell’Olympique Marsiglia, ha ricordato Papa Francesco in conferenza stampa: «Ha lasciato un segno, vicino agli ultimi» alla vigilia della sfida contro il Brest, Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’omaggio reso a Papa Francesco durante il ritiro della squadra a Roma. Il tecnico italiano ha . Calcionews24.com - De Zerbi ricorda Papa Francesco: «Sensibile ai poveri e gli emarginati; insieme alla squadra abbiamo lasciato una corona di fiori» Leggi su Calcionews24.com Roberto De, tecnico dell’Olympique Marsiglia, hatoin conferenza stampa: «Haun segno, vicino agli ultimi»vigilia della sfida contro il Brest, Roberto De, allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’omaggio reso adurante il ritiro dellaa Roma. Il tecnico italiano ha .

Cosa riportano altre fonti

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - (Adnkronos) – Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a Marsiglia, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all’ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo spogliatoio, una frattura che oggi non sembra colmabile. 🔗.com

Panchina Milan, De Zerbi in pole? Dalla Francia: “È rimasto infastidito …” - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, sembra essere il favorito per sedere sulla panchina del Milan: ma lui sarebbe infastidito da ... 🔗pianetamilan.it

Milan, incontro tra Paratici e l'agente di De Zerbi: lo scenario - Un pranzo con vista sul futuro per il possibile nuovo direttore sportivo del Milan Fabio Paratici. Come raccontato da giorni, l`ex dirigente... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

PAPA FRANCESCO - De Zerbi: Orgoglioso di aver portato una corona di fiori, è stato un uomo che mi ha lasciato una grande segno; De Zerbi e il Marsiglia: ritiro a Roma per inseguire la Champions League. La morte di Papa Francesco cambia i piani?; Roberto De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro a Roma: il motivo della scelta e la caccia alla Champions League; Damiani: Mi piacerebbe vedere De Zerbi al Milan. 🔗Su questo argomento da altre fonti

PAPA FRANCESCO - De Zerbi: Orgoglioso di aver portato una corona di fiori, è stato un uomo che mi ha lasciato una grande segno" - Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest, in cui, fra le altre cose, si è soffermato sulla morte di Papa Francesc ... 🔗napolimagazine.com

De Zerbi e la sua nuova scommessa: "Che qualità, mi ricorda Higuain" - Roberto De Zerbi è da tempo ormai un allenatore molto ... "Ha le qualità per diventare assoluto protagonista. Mi ricorda i grandi numeri 9 del passato, ha davvero tutto per essere uno dei ... 🔗msn.com

De Zerbi, 400 panchine da professionista: il ko del Marsiglia, la carriera partita dal Darfo e le voci sul «suo» Milan - Roberto De Zerbi non è un allenatore che insegue i numeri ad ogni costo: cerca empatia, sentimento, gioco. Le vittorie, ma non solo. Ciò non toglie che la quattrocentesima panchina da ... 🔗brescia.corriere.it