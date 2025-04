È morto Alberto Franceschini fondatore delle Brigate Rosse

Alberto Franceschini, uno dei fondatori storici delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio e Mara Cagol, è morto l’11 aprile all’età di 78 anni. La notizia del decesso è stata diffusa solo oggi, a oltre due settimane dalla scomparsa.Dalla lotta armata al carcereNato a Reggio Emilia il 25 ottobre 1947 in una famiglia di tradizione comunista e partigiana, Franceschini fu tra i principali esponenti del nucleo originario delle BR, organizzazione responsabile di alcuni dei più sanguinosi atti di terrorismo negli anni di piombo.Già nel 1972 partecipò al sequestro di Idalgo Macchiarini, dirigente della Siemens, diventando noto per l’iconica foto in cui il rapitore puntava una pistola alla tempia della vittima, accompagnata dalla scritta: “Colpiscine uno per educarne cento!”. Due anni dopo, nel 1974, fu tra gli organizzatori del sequestro del magistrato Mario Sossi, procuratore di Genova, tenuto prigioniero per oltre un mese. Ilfogliettone.it - È morto Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse Leggi su Ilfogliettone.it , uno dei fondatori storiciinsieme a Renato Curcio e Mara Cagol, èl’11 aprile all’età di 78 anni. La notizia del decesso è stata diffusa solo oggi, a oltre due settimane dalla scomparsa.Dalla lotta armata al carcereNato a Reggio Emilia il 25 ottobre 1947 in una famiglia di tradizione comunista e partigiana,fu tra i principali esponenti del nucleo originarioBR, organizzazione responsabile di alcuni dei più sanguinosi atti di terrorismo negli anni di piombo.Già nel 1972 partecipò al sequestro di Idalgo Macchiarini, dirigente della Siemens, diventando noto per l’iconica foto in cui il rapitore puntava una pistola alla tempia della vittima, accompagnata dalla scritta: “Colpiscine uno per educarne cento!”. Due anni dopo, nel 1974, fu tra gli organizzatori del sequestro del magistrato Mario Sossi, procuratore di Genova, tenuto prigioniero per oltre un mese.

