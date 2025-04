L’addio di Fabio Fazio il sonetto di Lillo i ricordi di Patti Smith L’ultimo omaggio a Papa Francesco sull’Osservatore Romano

Lillo, Patti Smith, Fabio Fazio: nel numero di commiato a Papa Francesco dell’Osservatore Romano c’è spazio anche per i personaggi laici del mondo dello spettacolo. Forse una conferma – se ce ne fosse stato bisogno – che il Pontefice argentino prima di essere il «Papa degli ultimi», è stato il «Papa di tutti». Credenti e non credenti. Attori, cantanti, comici, conduttori, ma anche dottori e capi di Stato. E se non ha lasciato il segno attraverso la fede, ha marchiato indelebilmente le persone per quello che era: uomo che parla a uomini e donne.Le rime in romanesco di Lillo: E proprio di questo dialogo a distanza, tra pontefice cattolico e comico non credente, scrive Lillo in una poesia rimata in romanesco: Quanno a Romaun Papa moreQuanno a Roma un Papa moreCe corpisce tutti ar corePure a chi nun c’ha la fedeE all’Altissimo nun credeForse perché chi è RomanoSta attaccato ar VaticanoE alla sera, se rincasaJe passeggia sotto casaSente er Papa, meravija,Come uno de famijaPoi co’ tutte quelle chieseNe li vicoli disteseNun poi fa’ finta de gnenteTe catturano la menteDici Roma, e se saDevi di’ cristianitàOggi Checco se n’è itoE c’ha dato er benservitoPe’ dispetto er Papa è mortoPropio co’ Cristo risortoIo nun so’ un gran credenteE nemmanco praticanteMa alla fine me dispiacePapa Checco, resta in pace!I ricordi di Patti Smith: «Papa Francesco mi è vicino come il battito del mio cuore»A pagina 11, quella successiva all’omaggio firmato da Lillo, c’è spazio per Patti Smith e Fabio Fazio. Leggi su Open.online Il comico: nel numero di commiato adell’Osservatorec’è spazio anche per i personaggi laici del mondo dello spettacolo. Forse una conferma – se ce ne fosse stato bisogno – che il Pontefice argentino prima di essere il «degli ultimi», è stato il «di tutti». Credenti e non credenti. Attori, cantanti, comici, conduttori, ma anche dottori e capi di Stato. E se non ha lasciato il segno attraverso la fede, ha marchiato indelebilmente le persone per quello che era: uomo che parla a uomini e donne.Le rime in romanesco di: E proprio di questo dialogo a distanza, tra pontefice cattolico e comico non credente, scrivein una poesia rimata in romanesco: Quanno a RomaunmoreQuanno a Roma unmoreCe corpisce tutti ar corePure a chi nun c’ha la fedeE all’Altissimo nun credeForse perché chi èSta attaccato ar VaticanoE alla sera, se rincasaJe passeggia sotto casaSente er, meravija,Come uno de famijaPoi co’ tutte quelle chieseNe li vicoli disteseNun poi fa’ finta de gnenteTe catturano la menteDici Roma, e se saDevi di’ cristianitàOggi Checco se n’è itoE c’ha dato er benservitoPe’ dispetto erè mortoPropio co’ Cristo risortoIo nun so’ un gran credenteE nemmanco praticanteMa alla fine me dispiaceChecco, resta in pace!Idi: «mi è vicino come il battito del mio cuore»A pagina 11, quella successiva all’firmato da, c’è spazio per

Se ne parla anche su altri siti

“Grazie di tutto, addio”. Fabio Fazio in lutto, il suo annuncio pieno di tristezza - Una bruttissima notizia ha colpito profondamente Fabio Fazio. Un lutto lo ha rattristato notevolmente e quindi ha improvvisamente scritto un suo pensiero sul social network X per salutarla un’ultima volta. La conosceva benissimo ed è stata parte integrante di una delle sue trasmissioni più amate dal pubblico. Per Fabio Fazio è un giorno molto triste e proprio nel corso della notte tra l’1 e il 2 aprile ha voluto scrivere questo messaggio carico di dolore e affetto. 🔗caffeinamagazine.it

È morta suor Paola, addio alla religiosa tifosissima della Lazio: la popolarità con Fabio Fazio, l’impegno per detenuti e poveri - È morta a 77 anni Suor Paola D’Auria, più nota come semplicemente «Suor Paola». Religiosa della Suore scolastiche francescano di Cristo Re, è diventata popolarissima anche grazie alla lunga partecipazione con le edizioni di «Quelli che il calcio…» condotte da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura su Rai2. Ad annunciare la morte è stato Guido De Angelis alla serata dedicata a «Long John» Chinaglia. Tifosissima della Lazio, Suor Paola è stata a lungo punto di riferimento della So. 🔗open.online

Addio a Papa Francesco, il ricordo commosso di Fabio Fazio - Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Il mondo intero si ferma, colpito da un dolore profondo. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente, il conduttore Fabio Fazio, che ha più volte ospitato il Pontefice nella sua trasmissione Che tempo che fa, l’ultima volta il 19 gennaio scorso.Leggi anche: Dallo schiaffo alla fedele alle suore “bacchettone”: tutte le “stranezze” di Papa Francesco Le parole di Fazio: “Era il Papa di tutti” Fazio ha parlato con commozione all’Adnkronos. 🔗thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Addio a Suor Paola, il ricordo commosso di Fabio Fazio: cosa ha scritto su di lei - soprattutto negli anni in cui il programma era condotto da Fabio Fazio, ci ha detto addio. La religiosa aveva 77 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Al secolo Paola D’Auria, era nota ... 🔗msn.com

Fazio, Litizzetto e l’addio alla Rai. Salvini li saluta con “Belli ciao”. È polemica sui social - “Belli ciao“. Esplode la polemica per il commento di Matteo Salvini all’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai. E sui social si scatenano commenti alla sua frecciata. Così tanti commenti ... 🔗altovicentinonline.it

È morta suor Paola, addio alla religiosa tifosissima della Lazio: la popolarità con Fabio Fazio, l’impegno per detenuti e poveri - In aggiornamento L'articolo È morta suor Paola, addio alla religiosa tifosissima della Lazio: la popolarità con Fabio Fazio, l’impegno per detenuti e poveri proviene da Open. 🔗msn.com