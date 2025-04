Chi sarà il prossimo Papa I tarocchi del sensitivo Honigman rivelano i favoriti

sensitivo sull’esito del ConclaveCon la morte di Papa Francesco, avvenuta nel giorno di Pasquetta, il mondo si prepara a vivere uno dei momenti più solenni e carichi di aspettative: il Conclave. E mentre cardinali da tutto il mondo si riuniscono in Vaticano, c’è chi ha provato a interrogare il destino. tramite i tarocchi.Secondo una lettura commissionata da Oddspedia al sensitivo Inbaal Honigman, alcuni nomi emergono come possibili successori di San Pietro.Il primate ungherese Erdo e il cardinale ghanese Turkson in poleIl favorito? Il Cardinale Peter Erdo (primate di Ungheria). La carta della Papessa, simbolo di saggezza e spiritualità, lo indica come il candidato più forte: ogni suo pensiero sarebbe rivolto all’arricchimento spirituale dell’umanità. Notizieaudaci.it - Chi sarà il prossimo Papa? I tarocchi del sensitivo Honigman rivelano i favoriti Leggi su Notizieaudaci.it Spunta la previsione di unsull’esito del ConclaveCon la morte diFrancesco, avvenuta nel giorno di Pasquetta, il mondo si prepara a vivere uno dei momenti più solenni e carichi di aspettative: il Conclave. E mentre cardinali da tutto il mondo si riuniscono in Vaticano, c’è chi ha provato a interrogare il destino. tramite i.Secondo una lettura commissionata da Oddspedia alInbaal, alcuni nomi emergono come possibili successori di San Pietro.Il primate ungherese Erdo e il cardinale ghanese Turkson in poleIl favorito? Il Cardinale Peter Erdo (primate di Ungheria). La carta della Papessa, simbolo di saggezza e spiritualità, lo indica come il candidato più forte: ogni suo pensiero sarebbe rivolto all’arricchimento spirituale dell’umanità.

Cosa riportano altre fonti

Chi sarà il prossimo Papa? Zuppi, Prevost, Artime e Pizzaballa: ecco tutti i "papabili" - La corsa alla successione di Papa Francesco, seppur informalmente, è ormai aperta. Già nelle ore successive alla morte del Santo Padre sono iniziati ad emergere diversi nomi. In area italiana, tre i profili più citati: Pietro Parolin, segretario di Stato, diplomatico esperto e uomo di equilibrio... 🔗anconatoday.it

Successore Bergoglio, l’unica questione che conta è se il prossimo conclave sarà legittimo o no; sarà eletto un papa o un altro antipapa? - Il vero interrogativo non riguarda il fatto se sarà eletto Parolin, Grech, Zuppi o qualche altro porporato realmente cattolico o puramente gnostico. L’unica domanda impellente e micidiale da porsi è: il prossimo conclave sarà legittimo e nominerà un vero papa, o sarà illegittimo e ci regalerà un alt 🔗ilgiornaleditalia.it

Chi sarà il prossimo Papa, i nomi dei possibili successori di Francesco: i cardinali italiani papabili - Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile, la macchina per l'elezione del nuovo Pontefice si è già messa in moto e in queste ore stanno circolando i nomi dei possibili cardinali 'papabili'. Tra questi ci sono anche tre italiani: Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Ecco chi sono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La profezia dei 112 papi ora fa paura: e se il prossimo fosse davvero l’ultimo?; William sarà al funerale di Papa Francesco (senza Kate): ecco perché re Carlo ha scelto di non partecipare, il precedente di Elisabetta; Oroscopo dei tarocchi della settimana 17-23 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilan; TarotOroscopo 2025, non il solito oroscopo ? previsioni segni zodiacali con i tarocchi per il nuovo anno. 🔗Ne parlano su altre fonti