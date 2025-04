Ganz Non bastano due coppe al Milan per riscattare la stagione conferma di Conceicao Ecco cosa penso

Ganz, attaccante del Milan, dopo la vittoria contro l’Inter: «Jovic sembra un giocatore ritrovato» L’ex attaccante del Milan e oggi allenatore, Maurizio Ganz, ha parlato ai microfoni del podcast Twitch “Il Milanologo” di Alessandro Carra, commentando la vittoria rossonera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. In particolare, Ganz . Calcionews24.com - Ganz: «Non bastano due coppe al Milan per riscattare la stagione; conferma di Conceicao? Ecco cosa penso» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Maurizio, attaccante del, dopo la vittoria contro l’Inter: «Jovic sembra un giocatore ritrovato» L’ex attaccante dele oggi allenatore, Maurizio, ha parlato ai microfoni del podcast Twitch “Ilologo” di Alessandro Carra, commentando la vittoria rossonera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. In particolare,

Cosa riportano altre fonti

Milan, senti Ganz: “A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra” - Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Maurizio Ganz ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Balerdi alla Roma? Il Marsiglia tuona: “20 milioni bastano, per un dito del piede sinistro” - Si stanno piano piano esaurendo gli impegni dei giocatori con le proprie Nazionali, con i primi rientri che si materializzeranno in questi giorni. Roma che si prepara dunque ad un finale di stagione bollente, fatto di tanti scontri diretti ma che si aprirà con l’insidiosa trasferta di Lecce, da passare indenne per proseguire al meglio la lotta al 4° posto. I discorsi extra campo però continuano ad essere un tema, da un Gasperini che flirta coni giallorossi ad un calciomercato che ha in Leonardo Balerdi il nome più caldo per la difesa del futuro, un reparto che andrà puntellato. 🔗sololaroma.it

"Abile e arruolata": a Mulè bastano due parole, la figuraccia di Ilaria Salis a La7 | Video - "Abile e arruolata". A Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, bastano due parole e una semplice domanda per mettere in clamoroso imbarazzo politico Ilaria Salis, collegata da Bruxelles con L'aria che tira, su La7. Ludovica Ciriello, l'inviata di David Parenzo, chiede conto alla europarlamentare di Avs del piano Rearm Europe presentato da Ursula Von der Leyen e l'attivista antifascista, dopo aver precisato di far parte del gruppo The Left, con fare un po' macchinoso da lezione imparata a memoria spiega: "Rifiutiamo in blocco, perché siamo contrari all'aumento delle spese militai. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Trieste 1970, contro il Verdezzurro è pura formalità: +15 nell'ultima a Chiarbola; Novara calcio, per Ongaro il futuro resta un rebus: le due reti non sciolgono i nodi; Alcione-Novara 2-1, incredibile k.o per gli azzurri; Milan, piacciono Lucca e Krstovic: costano entrambi 25 milioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ganz: "Confermerei Conceiçao anche per la prossima stagione. In un momento difficile può vincere un secondo trofeo" - Ganz: 'Confermerei Conceiçao anche per la prossima stagione. In un momento difficile può vincere un secondo trofeo' Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, è intervenuto così nel podcast Twitch ideato ... 🔗informazione.it

ATTACCO, NON BASTANO DUE GIOCATORI PER L'ANNO PROSSIMO - Ma a nostro parere, anche questa doppia soluzione potrebbe non bastare. L’ideale sarebbe avere due attaccanti più un terzo o un giovane o comunque un attaccante, magari di secondo piano da utilizzare ... 🔗m.tuttojuve.com

ATTACCO, NON BASTANO DUE GIOCATORI PER L'ANNO PROSSIMO - Ma a nostro parere, anche questa doppia soluzione potrebbe non bastare. L’ideale sarebbe avere due attaccanti più un terzo o un giovane o comunque un attaccante, magari di secondo piano da ... 🔗tuttojuve.com