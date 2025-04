Italia il tetto crolla sotto i piedi muore un quattordicenne gravissimo un altro ragazzo

sotto il cielo della sera. Poi, l'improvviso fragore. Un boato che ha squarciato l'aria e spezzato due vite sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo. Un quattordicenne è morto all'istante, un tredicenne è ora ricoverato in condizioni disperate.Erano poco più delle 19.30 quando il gruppo di adolescenti si è avvicinato all'ex stabilimento vitivinicolo, una carcassa di cemento e ferro abbandonata da anni. Si trovavano nell'area adibita a parcheggio, quando, forse spinti dalla curiosità o dall'incoscienza dell'età, hanno oltrepassato la soglia cadente della fabbrica. "All'improvviso non li abbiamo più visti", ha raccontato ai carabinieri un testimone ancora sotto shock. Poi il vuoto. Il tetto, corroso dal tempo e dall'incuria, ha ceduto sotto i loro piedi senza dare scampo.

