Cede tetto 14enne muore grave 13enne

tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo, nel trapanese. Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri, è rimasto gravemente ferito. E' ricoverato in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla tragedia, i due ragazzini stavano giocando sul tetto di un ex stabilimento vitivinicolo quando, all'improvviso, il tetto è crollato. Sono stati gli amici a dare l'allarme. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.30 Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere caduto daldi un casolare abbandonato a Mazara del Vallo, nel trapanese. Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri, è rimastomente ferito. E' ricoverato in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla tragedia, i due ragazzini stavano giocando suldi un ex stabilimento vitivinicolo quando, all'improvviso, ilè crollato. Sono stati gli amici a dare l'allarme.

