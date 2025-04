WTA 1000 Madrid Swiatek supera Noskova in due set vittoria anche per Gauff

Swiatek supera in due set Linda Noskova, vincendo per 4-6, 2-6 e staccando il pass per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. La polacca, che è arrivata in terra madrilena da campionessa in carica, ha avuto la meglio senza troppe difficoltà. La partita si è aperta con un set gestito da Swiatek, ma che ha visto l'avversaria ceca mettere a segno alcuni colpi insidiosi. Il ritmo della partita è sceso poi nel corso del secondo set, in cui la testa di serie numero 2 del torneo è salita in cattedra. La vincitrice polacca tornerà in campo lunedì 28, sfidando Diana Snajder.Nel derby statunitense tra Ann Li e Coco Gauff, è la classe 2004 ad avere la meglio. Gauff si impone in due set, superando la connazionale per 2-6, 3-6. Li ha faticato a entrare in partita, lasciando all'avversaria la possibilità di imporre il ritmo e staccare il pass per la fase successiva senza difficoltà.

