Calciomercato Juve quel big bianconero potrebbe finire in Turchia avanzata quella proposta monstre Tutti i dettagli di una super operazione

Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: se dovesse rimanere quell'allenatore, verrebbe avanzata quella super offerta

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe concretizzarsi davvero in Turchia? Da giorni si parla di un possibile interessamento concreto da parte del Fenerbahce per il centravanti in scadenza di contratto con la Juve nel 2026. Questo è quanto trapela dalle informazioni in possesso di Gianni Balzarini.

Secondo quanto da Gianni Balzarini il club guidato da Mourinho è realmente sulle tracce del serbo, specie se lo Special One rimarrà nella sponda gialloblù di Istanbul. Da vedere però se il suo agente ha davvero avanzato una clamorosa richiesta di emolumenti da 20 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, pericolo beffa: quel colpo estivo rischia di saltare! Contatti già avviati con un altro club. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, pericolo beffa a giugno: un colpo estivo rischia di saltare. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da calciomercato.com, aumenta il rischio beffa per Hancko: i recenti problemi interni alla Juve, con l’esonero immediato di Thiago Motta, non hanno infatti permesso a Cristiano Giuntoli di chiudere il colpo per l’estate. Il difensore ha richieste in Premier League e soprattutto in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen avrebbe già avviato i contatti. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, per 50 milioni di euro sarà ceduto anche quel big. Cambia la posizione del club bianconero: gli aggiornamenti - Calciomercato Juve, per 50 milioni sarà ceduto anche quel big. Novità in vista della prossima sessione estiva Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juve è sempre più in bilico, come confermato da La Gazze ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, primo affondo di una big di Premier League per l’obiettivo bianconero: pronta l’offerta! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, quella big di Premier League tenta il primo affondo per l’obiettivo bianconero! In programma l’offerta: ecco a quanto ammonta Il calciomercato Juve rischia di subire uno scossone n ... 🔗juventusnews24.com

Bye bye Juve, pagano la clausola da 36 milioni: giocherà in una Big - Il mercato della Juventus in vista della prossima estate è già in fibrillazione. Un obiettivo però potrebbe dire addio ... 🔗diregiovani.it