Milleproroghe, Forza Italia contro la cancellazione delle multe ai No vax

Il recente provvedimento del governono che cancella leper chi non si è vaccinatoil Covid, ha scatenato forti reazioni tra opposizione, medici e parte della maggioranza. La norma, contenuta nel decreto, prevede l’abrogazionesanzioni per circa 1,8 milioni di persone, con un valore stimato tra i 150 e i 170 milioni di euro. Tra le critiche più accese, quella della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (), che ha dichiarato: «La violazionenorme sanitarie da parte dei No Vax è stata uno schiaffo alle leggi dello Stato e un pericolo per la popolazione. L’obbligo vaccinale rappresentava il dovere di proteggere l’intera popolazione. Cancellare leè inaccettabile. Trovo assurda la decisione del Governo di annullare leper coloro che non si erano sottoposti alla vaccinazione Covid».