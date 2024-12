Ilveggente.it - Milan-Stella Rossa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sesta giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,.Grazie alle tre vittorie di fila con Club Brugge, Real Madrid e Slovan Blatislava ilè riuscito a mettersi alle spalle la falsa partenza in(sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen) ed è tornato in piena corsa per un posto tra le prime otto della maxiclassifica, posizione che permetterebbe ai rossoneri di evitare i pericolosi playoff di accesso agli ottavi di finale.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNel momento in cui scriviamo la squadra guidata da Paulo Fonseca ha 9 punti, uno in meno dell’attuale ottava (Monaco) ed in questa giornata ha la grande occasione di incrementare il bottino, visto che a San Siro è di scena la, avversario ampiamente alla portata di Theo Hernandez e compagni.