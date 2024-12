Biccy.it - Luigi Mangione, un amico svela alcuni suoi problemi intimi

Il caso diha fatto il giro del mondo e ha diviso l’opinione pubblica. Il 26enne italo americano negli ultimi due anni aveva sviluppato un odio per il sistema sanitario statunitense, in particolare per le grandi società di assicurazioni e dopo essersi isolato da amici e familiari ha pianificato una sua personale guerra contro le corporation e il sistema capitalistico che le controllano. L’ingegnere una settimana fa è arrivato a togliere la vita al ceo di UnitedHealthCare, Brian Thompson e dopo giorni di ricerche, la Polizia l’ha arrestato mentre era in un Mc Donald (qui il video dell’arresto).I familiari del ragazzo poche ore fa hanno rilasciato un breve comunicato: “La nostra famiglia è scioccata e devastata dal suo arresto, preghiamo per la famiglia di Brian Thompson e chiediamo di pregare per tutte le persone coinvolte.