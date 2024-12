Biccy.it - Lucarelli su Mammucari da Fagnani: “Intervista fallita e imbarazzo”

Leggi su Biccy.it

è nato in un programma dove la donna era in una teca di vetro sotto la scrivania. Negli anni sembra non aver fatto pace con l’idea che le donne possano occupare spazi sopraelevati“, ha esordito così Selvaggianella sua newsletter a pagamento. “Col senno di poi, la risposta migliore alla domanda “Che belva si sente?” era “Un delfino spiaggiato”. Quello che punta dritto verso la battigia. O che si auto invita a Belve, appunto“.suda: “”Nell’anteprima dell’articolo disponibile gratuitamente si legge:Ieri sera a Belve è andato in onda il pezzo forte del repertorio di Teo, la celebre ‘autodistruzione con donna’. Mentre guardavo i 19 minuti di, con un tale livello dinell’aria che il mio fidanzato, in alcuni punti, chiudeva gli occhi e si copriva le orecchie per non sentire (è molto sensibile al cringe), avevo l’impressione di trovarmi davanti a una replica, la versione 2024 e migliorata – o peggiorata, in base ai punti di vista – di quello spettacolo a cui, l’anno scorso, avevo assistito tante volte negli studi di Ballando con le Stelle.