Ilrestodelcarlino.it - InVernaccia a Porto Potenza: degustazioni con vernaccia di Serrapetrona fino al 22 dicembre

A partire da domani si potranno provare aaperitivi, pietanze e interi menù degustazione abbinati con la prelibatadi, tra i vini più apprezzati in Italia grazie alla sua tripla fermentazione. Sarà così l’iniziativa "- Dolce da dolce, secco da salato", che andrà avantial 22e alla quale hanno aderito ben dieci attività commerciali tra bar, chalet e ristoranti. È quanto organizzato da Confartigianato, in collaborazione con il Comitato di tutela delladiDocg e Ais Marche, e il patrocinio del Comune. Ieri, in municipio, è stata presentata la manifestazione. "nasce con un duplice intento – ha spiegato il segretario generale di Confartigianato, Giorgio Menichelli – ovvero coinvolgere le attività economiche in un periodo pre-festivo e valorizzare un prodotto particolarissimo, legato alla cultura del nostro entroterra, portandolo sulla costa.