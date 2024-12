Lanazione.it - Incidente in A11 a Peretola: bisarca si scontra con un furgone e altri veicoli, lunghe code

Firenze, 11 dicembre 2024 – Traffico nel caos a. Intorno alle ore 18 si è verificato unsull’A11 Firenze-Pisa all’altezza del km 1. Il tratto compreso tra Sesto Fiorentino everso Firenze è stato temporaneamente chiuso. La polizia stradale informa che sono coinvolti cinque mezzi, tra cui una, due auto e due furgoni. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte nello scontro né sulla dinamica dell’. Autostrade per l’Italia fa sapere che la, une glimezzi coinvolti hanno occupato l’intera carreggiata in seguito all’bloccando completamente la circolazione. Chi è diretto verso Firenze deve obbligatoriamente uscire a Sesto Fiorentino e raggiungere la città attraverso la viabilità esterna.