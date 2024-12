Tvzap.it - “Grande Fratello”, la scoperta sul compagno di Luca e Helena: cosa succede

News TV. Nel corso delle ultime settimane, all’interno della Casa del, si è sviluppata una dinamica interessante e piuttosto complessa che coinvolgeCalvani, Jessica Morlacchi ePrestes. Tra legami, incomprensioni e alleanze, le relazioni tra i concorrenti stanno creando non pochi scossoni. A far parlare di sé, però, è anche un dettaglio che ha suscitato l’attenzione di molti fan e che riguarda ildi, Alessandro Franchini, il quale sembra avere una posizione ben precisa riguardo al rapporto che il suo partner intrattiene con la brasilianastando dietro le quinte di questa edizione del reality? Leggi anche: “”, il pubblico deluso da Federica:con AlfonsoLeggi anche: “”,si dichiara a Javier: la reazione di luiIl rapporto traCalvani e JessicaFin dall’inizio del programma,ha assunto un ruolo di supporto nei confronti di Jessica, che ha ammesso di soffrire di attacchi di panico e, in certi momenti, di sentirsi sopraffatta dalla situazione.