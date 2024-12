Lanazione.it - Fondazione Marino Marini: scontro tra eredi e commissario sul nuovo cda

Leggi su Lanazione.it

Il destinatario principale è uno, il Ministro dell’Interno, ma in copia la lettura è inviata anche all’Ambasciata svizzera in Italia e alla ‘gemella’ italiana in Svizzera; oggetto: "-Prefettura di Pistoia". Mittenti Loraine Ricklin Pedrazzini e Paolo, Gianni, Noé e Lola Pedrazzini, ovvero i sei nipoti eddi Mercedes Pedrazzini, alias la vedovache quellain oggetto la costituì nel 1983 per onorare la memoria e l’opera del marito defunto. Pochi indizi bastano probabilmente per comprendere che la missiva non contenga né auguri di Natale né felicitazioni di altro tipo. Nocciolo della questione sollevata dai nipoti è lo "sconcerto" per "l’esclusione dei componenti appartenenti alla famiglia della fondatrice, nonché dell’avvocato Carlo Ferdinando Carnacini, cugino dello scultore e chiamato dalla fondatrice stessa a comporre in consiglio di amministrazione della".