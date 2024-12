Ilgiorno.it - Comunità energetiche: aprono le adesioni: "È semplice e conviene"

Appuntamento il 15 dicembre, dalle 11 alle 13, al Calicantus caffè in piazza Zaninelli a Lodi per l’apertura della campagna d’adesione allesociali, iniziativa organizzata dalla cooperativa “Solare“. L’adesione è aperta sia ai privati che agli enti pubblici, sia ai consumatori (ovvero chi riceverà energia) che ai produttore, ossia chi può installare i pannelli solari e condividere l’energia. Si potrà scegliere tra la costituzione di una nuova Cer o l’adesione ad una esistente. "È doveroso sfatare qualche luogo comune sulle Cers – ha spiegato ieri Andrea Poggio, presidente di Legambiente Lodi, associazione che nell’ambito del progetto Lodi Solare finanziato dalla Cariplo, promuove le–: non è vero che è complesso fare, il fatto che nel Lodigiano in pochi mesi siamo passati ad una a quasi una ventina lo dimostra.