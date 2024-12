361magazine.com - “Che Tempo Che Fa”: Fazio alza l’asticella con un ospite internazionale

l’ex cancelliera tedescaFabiocontinua a raccogliere super ospiti a Cheche Fa. Sui profili social del programma è stato reso noto che nella puntata di domenica 15 dicembre ci sarà l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel.A ‘CheChe Fa’, in onda ogni domenica sul Nove,dialogherà con una delle donne più pontenti degli ultimi anni. L’ex cancelliera, prima e unica donna a ricoprire un ruolo del genere in Germania, ha da poco pubblicato la propria autobiografia “Libertà”.Probabilmente, come accaduto in altre circostanze, il libro sarà oggetto della conversazione. Il volume è uscito il 26 novembre e vengono ripercorsi gli anni al potere della Merkel, cancelliera dal dal 2005 al 2021.Nelle ultime ore, la Merkel è arrivata a Milano, dove oggi, 11 dicembre, presenterà il suo libro presso la Libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele II e farà anche un firmacopie.